Usa-Cina: media, prevista nelle prossime ore prima conversazione tra Biden e Xi

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrebbe avere nelle prossime una conversazione ufficiale con l’omologo cinese Xi Jinping, la prima da quando il democratico si è insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio scorso. Lo riferisce l’emittente televisiva “Bloomberg”, citando due fonti vicine al dossier. La notizia arriva a pochi giorni dall’intervista all’emittente “Cbs” in cui Biden, dopo aver assicurato che gli Usa non si sottrarranno al confronto con la Cina, aveva parlato del capo dello Stato cinese dicendo che in lui "non c'è un briciolo di democrazia". Xi si è congratulato con Biden per l’elezione a presidente degli Stati Uniti il 25 gennaio scorso, a cinque giorni dall’inaugurazione. "Promuovere uno sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Stati Uniti non solo risponde agli interessi fondamentali dei popoli in entrambi i paesi, ma soddisfa anche le aspettative comuni della comunità internazionale", ha affermato Xi nel suo messaggio.(Nys)