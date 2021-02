Costa Rica: presidente Alvarado smentisce accuse su presunto spionaggio da parte del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Costa Rica, Carlos Alvarado, ha affermato oggi in parlamento che "nessuno dei cinque milioni di costaricani" è stato "spiato", e ha definito le indagini contro l'Unità presidenziale di analisi dati (Upad) come un insieme di "calunnie e insinuazioni". Le dichiarazioni sono state rilasciate oggi durante una udienza in parlamento alla quale Alvarado era stato convocato per fornire precisazioni sulle funzioni dell'organismo istituito, secondo la versione ufficiale, per raccogliere dati della cittadinanza e migliorare il processo decisionale del governo. L'esecutivo è stato tuttavia costretto a sciogliere l'Upad a causa delle polemiche scoppiate per un presunto spionaggio dei cittadini. Nella sua deposizione il presidente ha assicurato che il team di analisi dei dati alle dipendenze della presidenza non ha violato la privacy di nessun cittadino, e che le informazioni non sono state utilizzate a beneficio di nessuna persona in particolare, così come non sono stati ottenuti profitti illegali derivati da queste informazioni. "Guardandovi negli occhi, vi assicuro che nessuno dei cinque milioni di costaricani è stato spiato o ha visto la sua privacy compromessa", ha detto, sottolineando che le accuse a riguardo sono "calunnie e insinuazioni". (segue) (Mec)