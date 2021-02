Costa Rica: presidente Alvarado smentisce accuse su presunto spionaggio da parte del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato ha difeso il progetto di raccolta dei dati, sostenendo che "è stato svolto in buona fede", e ha indicato che l'opposizione all'Upad è nata da settori "abituati" a prendere decisioni basate su criteri soggettivi o elettorali. Alvarado ha evidenziato quindi di aver fornito le "linee guida generali" affinché l'unità di analisi dei dati permanesse nel tempo e potesse essere utilizzata dalle future amministrazioni. Il presidente ha tuttavia riconosciuto che il decreto che istituiva il nuovo organismo "conteneva un errore di redazione" e che, quando lo ha firmato, era convinto della sua legalità. "L'errore di scrittura (...) letto isolatamente e fuori contesto (...) ha permesso di generare interpretazioni negative lontane dall'obiettivo perseguito". "E' per questo che, in buona fede, per motivi di convenienza e opportunità, si è proceduto all'abrogazione successiva del decreto", ha aggiunto. (Mec)