Ecuador: presidenziali, Lasso sorpassa Yaku Perez nella corsa al ballottaggio

- Il candidato conservatore alla presidenza dell'Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, ha superato di qualche centinaio di voti il candidato ecologista indigeno Yaku Perez nella corsa alla conquista di un posto al ballottaggio contro il socialista Andrés Arauz, in agenda il prossimo 11 aprile. Con solo uno 0,2 per cento dei voti da scrutinare Lasso è accreditato con il 19,63 per cento delle preferenze contro il 19,62 per cento dei suo rivale. In termini nominali lo scarto è minore al migliaio di voti, con 1.770.160 voti per il banchiere conservatore contro 1.769.234 voti di Perez. L'uomo da battere sarà comunque Arauz, candidato di fiducia dell'ex presidente Rafael Correa, che ha chiuso il primo turno con un 32,45 per cento dei voti. Per Lasso, giunto al suo terzo tentativo di conquistare la presidenza, si tratta del primo sorpasso su Perez, espressione della Confederazione delle nazionalità indigene dell'Ecuador (Conaie), dal momento in cui il Consiglio nazionale elettorale (Cne) ha avviato il conteggio ufficiale dei voti dopo la chiusura delle urne, domenica sera. Nelle ultime ore i simpatizzanti di Perez, riuniti nel movimento Pachakutik, hanno organizzato manifestazioni per impedire che venisse "rubata" l'affermazione riconosciuta al suo candidato. (segue) (Brb)