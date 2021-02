Kosovo: premier Hoti, Ldk otterrà risultato migliore a elezioni del 2019 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le candidature di tre candidati del Movimento Vetevendosje, incluso il leader del partito Kurti, non sono state convalidate dalla commissione elettorale centrale in vista delle elezioni parlamentari del 14 febbraio. Il Vetevendosje tuttavia non ha modificato la lista dei candidati, che rimane guidata da Kurti. In un'intervista all'emittente "Kanal 10", l'esponente del Vetevendosje Glauk Konjufca ha dichiarato che nessun tribunale può dichiarare invalida una scheda per il suo partito e per l'ex premier Kurti. "I cittadini possono votare per Kurti senza alcun problema", ha affermato. "E' stata una delle più ingiuste decisioni nella corsa politica del dopo guerra", ha aggiunto Konjufca. (segue) (Alt)