Germania-Russia: ministro Esteri Maas, possibili sanzioni per caso Navalnyj ma no a stop Nord Stream 2

- Il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, è tornato a minacciare la Russia di sanzioni per il caso dell'attivista e oppositore Aleksej Navalnyj, pur ribadendo il proprio rifiuto di fermare i lavori del gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra i due Paesi attraverso il Mar Baltico. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Nel corso dell'intervento che ha tenuto oggi al Bundestag, Maas ha dichiarato che le sanzioni contro la Russia devono colpire gli obiettivi “giusti”, ossia i “responsabili dell'azione repressiva intrapresa dallo Stato contro i propri cittadini e non i dipendenti di quasi 150 aziende europee, la maggior parte delle quali dalla Germania”. Il ministro degli Esteri tedesco ha poi messo in guardia dal “potenziale di innalzamento della tensione” che lo stop al Nord Stream 2 potrebbe generare. Tale mossa porterebbe al “completo isolamento economico” della Russia che, “in parallelo” a quello della Cina, avvicinerebbe i due Paesi. In questo modo, ha sottolineato Maas, si creerebbe “la più grande unione economica e militare” che esista. Secondo il ministro, questa non può essere la strategia dell'Occidente: “Ecco perché sono contrario a tagliare tutti i ponti con la Russia”. (segue) (Geb)