Usa: "Wp", 60 per cento partecipanti assalto al Congresso ha avuto problemi finanziari

- Quasi il 60 per cento delle persone accusate di aver preso parte all’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio scorso ha alle spalle problemi finanziari, inclusi casi di bancarotta, avvisi di sfratto o pignoramento, crediti inesigibili o tasse non pagate. Lo rileva un'analisi dei registri pubblici condotta dal quotidiano “Washington Post”. Nell’attacco a Capitol Hill, che aveva l’obiettivo di interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso, hanno perso la vita cinque persone. L’ex presidente, Donald Trump, sta affrontando in questi giorni il processo di impeachment con l’accusa di aver istigato i suoi sostenitori a fare irruzione al Campidoglio. Il 18 per cento dei partecipanti all’assalto ha precedenti per bancarotta, il 25 per cento è stato citato in giudizio per denaro dovuto a un creditore, il 20 ha rischiato di perdere la casa a seguito di pignoramento. Secondo il “Wp”, tali problemi finanziari sono rivelatori, perché offrono potenziali indizi per capire come mai sostenitori di Trump - molti dei quali con carriere professionali e pochi con precedenti penali – sono stati disposti a partecipare all’attacco.(Nys)