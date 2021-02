Governo: Crimi, riforma prescrizione ha come soddisfacente punto d'incontro l'accordo tra Pd e Leu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sottolineato come la riforma della prescrizione abbia come soddisfacente punto d’incontro politico, l’accordo precedentemente raggiunto con il Partito democratico e Liberi e uguali, oltre il quale il Movimento non è disposto ad andare". Lo sottolinea il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, nel post sul blog delle Stelle che indice per domani, dalle 10 alle 18, il voto degli iscritti alla piattaforma Rousseau su un eventuale sostegno all'esecutivo guidato da Mario Draghi. (Rin)