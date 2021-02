Usa: New York, governatore Cuomo annuncia apertura impianti sportivi dal 23 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato che il programma per la somministrazione di test anti-Covid prima dell’accesso agli impianti sportivi verrà allargato entro fine mese a tutte le strutture di grandi dimensioni. Lo riferisce l’emittente “Cbs”. I cittadini dovranno fornire la prova documentata di essere risultati negativi ad un test effettuato nell’arco di 72 ore. In questo modo potranno assistere a spettacoli, partite di baseball, calcio, football e basket. Le arene potranno riaprire al pubblico a partire dal 23 febbraio. Rimarrà, in ogni caso, un limite di capienza fissato al 10 per cento nelle arene e negli stadi con una capacità totale di oltre 10 mila persone. Le sedi dovranno far approvare i loro piani di adeguamento alle norme dal dipartimento della Salute federale. Resta anche l’obbligo di indossare la mascherina e di sottoporsi a controlli della temperatura prima dell’ingresso.(Nys)