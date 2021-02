Imprese: Uilca, ok accordo per cessione rami d’azienda Gruppo Intesa Sanpaolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Uilca, ha dichiarato il segretario nazionale Giuseppe Bilanzuoli, abbiamo approcciato questa trattativa “con la ferma intenzione di replicare gli importanti risultati ottenuti nell'accordo dello scorso 30 dicembre al fine di garantire equità alle lavoratrici e ai lavoratori, nonostante i diversi approdi dei rami d'azienda". “Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto perché definisce importanti tutele per il personale coinvolto dalla cessione”, commenta la segretaria nazionale Mariangela Verga. ”L’accordo costituirà una base importante di confronto per la definizione di un contratto di secondo livello in Bppb, che le lavoratrici e i lavoratori attendono da tempo: spetta ora all’azienda sviluppare il progetto industriale di cui questa operazione è parte, a vantaggio di tutti gli stakeholder, valorizzando tutte le risorse e creando i presupposti per una loro crescita in termini professionali ed economici”, ha continuato, L’intesa, prosegue la nota, soddisfa le aspettative che la Uilca si era posta in termini di salvaguardia e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, confermando come il confronto, svolto in un clima costruttivo di relazioni sindacali, possa portare alla definizione di importanti tutele per i lavoratori e di prospettiva per le aziende. (Com)