Siria: sistemi di difesa russi respingono attacco a base aerea di Hmeimim

- I sistemi di difesa aerea russi hanno respinto un attacco alla base aerea di Hmeimim, in Siria, utilizzando sistemi di razzi a lancio multiplo a lungo raggio. Lo ha dichiarato in un briefing Vyacheslav Sjtnik, vice capo del Centro russo per la riconciliazione delle parti belligeranti in Siria. "Alle 19.45 ora di Mosca (17:45 ora italiana) del 9 febbraio, la difesa aerea russa ha respinto un attacco alla base aerea di Hmeimim utilizzando sistemi di lancio multipli a lungo raggio", ha detto Sjtnik, precisando che non ci sono state vittime o danni materiali. "La base aerea russa Hmeimim funziona come previsto", ha aggiunto. (Rum)