Usa: Casa Bianca istituisce tre centri di distribuzione vaccinale in Texas

- Tre nuovi centri per la vaccinazione di massa contro il Covid-19 saranno allestiti in Texas e potranno somministrare fino a 10 mila dosi al giorno. Lo ha annunciato Jeff Zients, funzionario della task force della Casa Bianca per la pandemia. “Ci siamo alleati con lo Stato del Texas per costruire tre nuovi grandi centri per le vaccinazioni a Dallas, Arlington e Houston”, ha spiegato Zients, per poi aggiungere: "Insieme questi centri avranno la capacità di somministrare oltre 10 mila vaccini al giorno. I nuovi centri dovrebbero essere operativi dal prossimo 22 febbraio. Le vaccinazioni negli Stati Uniti sono iniziate il 14 dicembre e, secondo i dati ufficiali, più di 9,5 milioni di persone sono già state completamente vaccinate.(Nys)