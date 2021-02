Germania-Polonia: commissione esperti avvia lavori per memoriale vittime polacche del nazismo a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione di esperti tedesco-polacca ha avviato i lavori per il memoriale che, su decisione del Bundestag, sorgerà a Berlino per ricordare le vittime causate in Polonia dalla seconda guerra mondiale e dall'aggressione della Germania nazista. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, secondo cui il monumento colmerà “un vuoto nella cultura della memoria in Germania”. Per Maas, il memoriale servirà anche a “rendere possibile l'incontro tra tedeschi, polacchi e i nostri vicini europei, contribuendo all'approfondimento delle nostre relazioni”. Maas continua: “Per me, significa che questo luogo della memoria e dell'incontro deve essere storico e allo stesso tempo guardare al futuro, deve essere tedesco, polacco ed europeo”. (Geb)