Governo: arriva il ministero per la Transizione ecologica, cresce attesa per voto M5s su Rousseau (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, non ha dubbi: "Ancora una volta Beppe Grillo ha offerto al Paese una visione importante con la proposta, accolta dal premier incaricato Mario Draghi, di istituire un ministero per la Transizione ecologica, sul modello di altri Paesi europei. Tutto questo porterà un grande contributo all’Italia: il progetto punta infatti - sostiene l'ex capo politico del M5s sui social - a sostenere l’ambiente, come il Movimento cinque stelle ha sempre fatto, e ad integrare la difesa della nostra terra con le opportunità di sviluppo e di crescita economica che abbiamo davanti. La ricostruzione, dopo la crisi causata dalla pandemia, comincia da qui. Grazie Beppe. E viva il Movimento cinque stelle sempre". (Rin)