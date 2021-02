Governo: arriva il ministero per la Transizione ecologica, cresce l'attesa per il voto su Rousseau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sei d’accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-ministero della Transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?". E' il testo del quesito su cui si svolgerà nelle prossime ore, dalle 10 alle 18, la votazione degli iscritti alla piattaforma Rousseau su un eventuale sostegno del M5s ad un esecutivo guidato dall'ex presidente della Banca centrale europea. Dopo un iniziale rinvio della consultazione, ecco l'accelerazione legata all'annuncio della creazione di un dicastero per la Transizione ecologica, da parte di Greenpeace Italia, Legambiente e Wwf Italia, al termine dell'incontro avuto nell'ambito delle consultazioni, a Montecitorio, con il premier incaricato.Annuncio salutato con soddisfazione dal capo politico pentastellato: "Un'ottima notizia - sottolinea Vito Crimi in un post su Facebook -. Il ministero per la Transizione ecologica entra nell'agenda di governo e diventerà realtà. Ringrazio Beppe Grillo per aver posto questo importante tema al centro del dibattito, e il presidente incaricato Draghi per la sensibilità con la quale ha saputo accogliere la nostra proposta". Pieno consenso anche da parte dell'ex capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, che durante una diretta Facebook ha affermato che l'annuncio dell'istituzione di un ministero della Transizione ecologica "è un altro risultato che abbiamo ottenuto" e che domani voterà "convintamente sì sulla piattaforma Rousseau".Dal canto suo, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, non ha dubbi: "Ancora una volta Beppe Grillo ha offerto al Paese una visione importante con la proposta, accolta dal premier incaricato Mario Draghi, di istituire un ministero per la Transizione ecologica, sul modello di altri Paesi europei. Tutto questo porterà un grande contributo all’Italia: il progetto punta infatti - sostiene l'ex capo politico del M5s sui social - a sostenere l’ambiente, come il Movimento cinque stelle ha sempre fatto, e ad integrare la difesa della nostra terra con le opportunità di sviluppo e di crescita economica che abbiamo davanti. La ricostruzione, dopo la crisi causata dalla pandemia, comincia da qui. Grazie Beppe. E viva il Movimento cinque stelle sempre". (Rin)