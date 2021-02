© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Motore Sanità ha organizzato un webinar dal titolo ‘Progetto Sca. Gestione clinica della sindrome coronarica acuta in Regione Lazio’- Ore 11- Una luce nel buio: è questo il filo conduttore della mostra fotografica "Il Vangelo della sofferenza" che nella Giornata Mondiale del Malato, verrà inaugurata presso il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs anche nella seconda sezione. Questa seconda parte della mostra è dedicata al "magistero della sofferenza" del Papa Santo attraverso le vicende della sua storia personale e le principali tappe del Novecento europeo. Presso la Hall del policlinico Gemelli di Roma – Ore 13.- Virginia Raggi in diretta streaming con Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia e Federica Angeli, delegata di Roma Capitale alle periferie, per parlare di mafie e antimafia, e della sottile linea di demarcazione tra associazione criminale e mafia a Roma. Ore 20:30 (Rer)