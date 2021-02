Iran: Aiea, Teheran produce uranio metallico in violazione dell'accordo sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha avviato la produzione di uranio metallico, elemento fondamentale per la costruzione di testate nucleari, e questo costituisce una violazione dell'accordo sul nucleare del 2015, Piano globale d’azione congiunto (noto con l’acronimo Jcpoa). Lo ha reso noto l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). "Il direttore generale Mariano Grossi - si legge in una nota ufficiale - ha informato gli Stati membri dell'Aiea delle recenti attività di ricerca e sviluppo dell'Iran sulla produzione di uranio metallico come parte della sua dichiarata intenzione di produrre combustibile per il suo reattore di Teheran". Gli ispettori dell'Aiea hanno "verificato la presenza di 3,6 grammi di uranio metallico nell'impianto di produzione di Isfahan". (segue) (Geb)