Iran: Aiea, Teheran produce uranio metallico in violazione dell'accordo sul nucleare (2)

- L’Iran riprenderà a rispettare le condizioni fissate dall’accordo sul nucleare del 2015 se gli Stati Uniti rimuoveranno le sanzioni imposte contro il Paese. E' questa la posizione, espressa domenica 7 febbraio, della Guida suprema della Rivoluzione islamica dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei. Durante un incontro con ufficiali ed esponenti dell’Aeronautica militare iraniana, Khamenei ha detto che l’Iran è la sola parte “autorizzata a dettare condizioni per il Jcpoa”, poiché ha rispettato gli accordi “diversamente dagli Usa e dai tre Paesi europei” firmatari dell’intesa (Francia, Germania, Regno Unito). Se le altre parti vogliono che l’Iran rispetti i suoi impegni, ha proseguito Khamenei, gli Usa dovranno “revocare tutte le sanzioni”. Questa, ha aggiunto l’ayatollah, è la politica “definitiva” della Repubblica islamica, su cui concordano tutti gli ufficiali, e Teheran non abbandonerà il suo approccio. Dopo l’approvazione lo scorso dicembre 2020 di una controversa legge, avvenuta pochi giorni dopo l’uccisione per mano di ignoti – il 27 novembre – dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh, l’Iran ha cominciato a violare programmaticamente i termini del Jcpoa, avviando l’arricchimento dell’uranio al 20 per cento in purezza, installando nuove centrifughe nei siti nucleari di Fordow e Natanz e sospendendo le attività degli ispettori (Geb)