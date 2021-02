Governo: Di Maio, molto preoccupato per questa stasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è ferma per questa crisi di governo che non è dipesa e non dipende da noi. Io sono molto preoccupato per questa stasi, per questo stallo. È una situazione che l'Italia non ha mai vissuto, senza precedenti dal punto di vista sanitario ed economico". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ed ex capo politico del Movimento cinque stelle Luigi Di Maio, durante una diretta Facebook. (Rin)