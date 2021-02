© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un giorno i grillini ci spiegheranno pure perché il 'ministero per la Transizione ecologica' che loro non hanno reputato di dover istituire durante i governi Conte 1 e Conte 2 sia diventato una grande conquista nel governo Draghi. Ma veramente pensano ancora di prendere in giro qualcuno?". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)