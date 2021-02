Governo: Di Maio, Draghi ha garantito che non toccherà reddito cittadinanza e non ha citato il Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io voterò convintamente sì sulla piattaforma Rousseau anche perché Mario Draghi ha garantito che non si toccherà il reddito cittadinanza, anzi che bisogna rafforzarlo, e che non si è citato in alcun modo il Meccanismo europeo di stabilità (Mes)". Lo ha osservato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ed ex capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, durante una diretta Facebook, in merito alla consultazione di domani tra gli iscritti del M5s su un eventuale sostegno ad un esecutivo guidato dall'ex presidente della Banca centrale europea. (Rin)