Governo: Fraccaro, ministero Transizione ecologica volano per crescita

- "Il M5s ha messo al centro la sostenibilità, a partire dal superbonus al 110 per cento. Per rilanciare il Paese è necessario coniugare crescita e tutela ambientale. Il ministero per la Transizione ecologica sarà un volano per l’economia, per i territori, per il nostro futuro. Grazie Beppe". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che ringrazia il Garante del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, che aveva lanciato la proposta. (Rin)