Roma: cade numero legale in Assemblea capitolina su Odg bilancio, discussione riprende domani

- È caduto il numero legale in Assemblea capitolina nel corso della votazione su un ordine del giorno, dove si è verificata la presenza di 20 consiglieri contro 28 assenti. La vice presidente vicaria dell'Aula Sara Seccia quindi ha riproposto, come da regolamento, l'appello per tre volte. Al quarto appello andato sotto il numero legale la seduta è stata rinviata a domani in seconda convocazione, quando sarà necessario un numero legale più basso. (Rer)