Roma: tensione nel campo nomadi a Castel Romano, operatori insultati

- Clima surriscaldato, oggi pomeriggio nel campo nomadi di Castel Romano quando, nel corso della distribuzione di generi alimentari, da parte degli operatori autorizzati della Comunità di Sant'Egidio, ai dimoranti in stato di quarantena per covid, il personale della Comunità è stato oggetto di insulti e forme di aggressione verbale da parte di una degli occupanti poi sostenuto da altri dimoranti. La situazione era tale da rendere necessario l'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, sia a tutela degli operatori, sia per ripristinare una situazione di calma. Gli operatori sono stati pertanto scortati fino all'uscita. A seguito intervento delle pattuglie, che hanno provveduto a dialogare con gli occupanti i quali si sono poi scusati per il clima di tensione, è stato possibile riportare in breve tempo la situazione alla calma. (Rer)