Imprese: Unicredit, nel quarto trimestre calano i ricavi, utile netto a 200 milioni

- Nel quarto trimestre 2020 Unicredit ha registrato un utile netto sottostante pari a 200 milioni di euro, con ricavi che si attestano a 4,2 miliardi dopo un calo del 2,7 per cento su base trimestrale. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, la variazione è dovuta al calo del margine di interesse, che si attesta a 2,3 miliardi di euro con un decremento del 2,3 per cento dovuto ai minori volumi dei prestiti e alla pressione sui tassi di mercato. Salgono le commissioni, pari a 1,5 miliardi con un rialzo del 2,5 per cento, e le commissioni su investimenti che raggiungono i 592 milioni di euro. In aumento anche i costi operativi, che con un incremento di due punti percentuali si attestano a 2,5 miliardi di euro. (Com)