Imprese: Unicredit, al 31 dicembre utile in calo a 1,3 miliardi, scendono i ricavi

- Al 31 dicembre 2020 Unicredit registra un utile netto sottostante pari a 1,3 miliardi di euro, in calo rispetto ai 4,7 dell’anno precedente, con accantonamento proattivo di cinque miliardi per rettifiche su crediti. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, i ricavi si attestano a 17,1 miliardi di euro con un calo di nove punti percentuali su base annuale. Scende anche il margine di interesse, che con un decremento del 6,3 per cento è pari a 9,4 miliardi di euro a fronte dei tassi di finanziamento più bassi. (Com)