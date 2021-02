Usa: impeachment Trump, secondo accusa assalto al Congresso premeditato per 18 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti da parte di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump è stata il frutto di una campagna "pianificata, deliberata e premeditata" per almeno 18 giorni. Lo ha detto il deputato Eric Swalwell, democratico della California tra i manager dell'impeachment, cioè i membri della Camera dei rappresentanti che gestiscono la messa in stato d’accusa. Swalwell, parlando al Senato durante il secondo giorno del processo, ha evidenziato alcuni dei messaggi lanciati dall'allora presidente Trump ai suoi sostenitori, indicati come prove della sua colpevolezza. L'ex inquilino della Casa Bianca è infatti accusato di “incitamento alla rivolta” per i fatti del Campidoglio. L'idea di "fermare il furto" - riferita ai presunti brogli che avrebbero distorto i risultati delle presidenziali del 3 novembre scorso - è stata reiterata per più di due settimane, preconizzando "il quando, dove e come" la rivolta sarebbe esplosa. (Nys)