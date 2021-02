Roma: Italia Viva, sul Bilancio in Campidoglio cadono le stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campidoglio stanno cadendo le stelle: i consiglieri dissidenti del Movimento 5 stelle hanno fatto cadere il numero legale per ben quattro volte consecutive rallentando il voto per l'approvazione del bilancio previsionale, già ampiamente contestato nelle settimane scorse. Ma invece di dedicarsi a una priorità quale è appunto l'approvazione del bilancio, la Raggi nel frattempo si è 'ritirata' su Marte con la giunta di fedelissimi per dare il via libera al progetto della funivia Casalotti Battistini. Siamo davvero al teatro dell'assurdo". Così in una nota i coordinatori Marco Cappa e Eleonora De Santis e Ettore Luttazi della segreteria di Italia Viva Roma. "Tutto questo accade mentre dai giornali si apprende che a causa della mancanza di fondi per la manutenzione il tram 2 sarà sospeso per molti mesi e che la stessa sorte potrebbe toccare alle linee 3 e 8 . Si parla di collegamenti fondamentali per il trasporto pubblico romano la cui assenza causerebbe il caos e se non bastasse - continuano gli esponenti di Italia Viva Roma- le stazioni della rete metropolitana continuano a cadere a pezzi giorno dopo giorno. Proprio come la maggioranza cinque stelle in Campidoglio". (Com)