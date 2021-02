Colpo di Stato in Myanmar, Biden annuncia sanzioni contro i leader militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro i leader militari protagonisti del colpo di stato in Myanmar, un avvenimento che rimane oggetto “di profonda preoccupazione" da parte dell’amministrazione Usa. L’inquilino della Casa Bianca ha rinnovato l’appello di Washington affinché i golpisti rilascino i leader politici e civili detenuti da inizio febbraio. Le proteste contro il golpe militare sono proseguite nelle maggiori città del Paese anche oggi, 10 febbraio, nonostante il coprifuoco e i divieti di assembramento decretati a Yangon e Mandalay dalla nuova giunta militare. Nella serata di ieri le autorità hanno perquisito la sede della Lega nazionale per la democrazia, il partito del consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, che si trova agli arresti domiciliari a seguito del golpe. Il partito, i cui leader e parlamentari sono stati quasi tutti arrestati, potrebbe essere disciolto per via giudiziaria dalla giunta. Ieri, 9 febbraio, il governo degli Stati Uniti ha condannato "le violenze contro i manifestanti", che protestano ininterrottamente dallo scorso fine settimana. Una condanna è giunta anche dall'alto commissario per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, che ha anticipato possibili nuove sanzioni mirate dell'Ue "contro individui e attività controllate dai militari" birmani. Borrell ha anche ventilato la possibilità di uno stop all'assistenza allo sviluppo al Myanmar, e l'introduzione di limitazioni al commercio con quel Paese, pur mettendo in guardia dal rischio di "affrettare misure che potrebbero danneggiare la parte più vulnerabile della popolazione" birmana.Gli Stati Uniti "condannano con forza" l'uso della violenza per reprimere le proteste contro il colpo di Stato in Myanmar, sottolineando l'importanza di rispettare la libertà di espressione. Lo ha detto Ned Price, portavoce del dipartimento di Stato Usa. "Condanniamo con forza la violenza contro i manifestanti - si legge in una nota ufficiale -Tutte le persone in Myanmar hanno diritto alla libertà di espressione, associazione e riunione anche se si tratta di protesta pacifica". Price ha quindi aggiunto: "Rinnoviamo il nostro appello ai militari affinché rinuncino al potere, restaurino il governo eletto in modo democratico, liberino le persone arrestate e cancellino ogni forma di restrizione alle telecomunicazioni ed evitino la violenza".La notte del primo febbraio i vertici militari del Myanmar hanno preso il potere arrestando la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e i vertici della Lega nazionale per la democrazia (Nld). Il colpo di Stato non ha colto di sorpresa gli osservatori più attenti: a poche ore dalla sessione inaugurale del Parlamento emerso dalle elezioni legislative del novembre del 2020, la tensione nel Paese asiatico era stata infiammata dalle dichiarazioni di due generali che avevano aleggiato lo spettro del golpe e dell’abolizione della Costituzione in vigore dal 2008, così come dall’inquietante incremento della presenza di veicoli militari blindati per le strade di Yangon. (Nys)