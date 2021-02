Governo: Crimi, domani votazione su Rousseau, ministero Transizione ecologica ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'ottima notizia: il ministero per la Transizione ecologica entra nell'agenda di governo e diventerà realtà. Ringrazio Beppe Grillo per aver posto questo importante tema al centro del dibattito, e il presidente incaricato Draghi per la sensibilità con la quale ha saputo accogliere la nostra proposta". Lo afferma su Facebook il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, che aggiunge: "Ho disposto che la votazione sul governo Draghi, oggi sospesa, si svolga sulla piattaforma Rousseau nella giornata di domani". (Rin)