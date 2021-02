Governo: Coltorti (M5s), ministero Transizione ecologica ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mauro Coltorti, senatore del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Lavori pubblici di palazzo Madama, sottolinea che "la conferma che il governo Draghi, se nascerà, avrà un ministero alla Transizione ecologica, è una notizia importante. E' il segnale decisivo che francamente aspettavamo: il M5s - continua il parlamentare in una nota - è la forza politica del superbonus al 110 per cento, delle comunità energetiche, delle misure per il contrasto al dissesto idrogeologico, degli incentivi alla mobilità dolce, dell'Imu alle piattaforme petrolifere e degli ecobonus per far ripartire l'automotive". Coltorti conclude: "L'impulso di Beppe Grillo per la creazione di questo inedito dicastero va proprio nella direzione che auspicavamo, e siamo soddisfatti che il presidente incaricato Mario Draghi abbia recepito questa cruciale istanza".(Com)