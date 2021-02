Yemen: Usa esortano ribelli Houthi a interrompere "azioni aggressive" contro Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti esortano i ribelli sciiti Houthi dello Yemen a interrompere ogni "azione aggressiva" nei confronti dell'Arabia Saudita, dopo che oggi un drone ha colpito l’aeroporto di Abha, nel sud del regno arabo, provocando l’incendio di un velivolo civile. È quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato. Poche ore prima, la coalizione militare a guida saudita impegnata nella guerra in Yemen ha annunciato di aver intercettato e distrutto altri due droni carichi di esplosivo lanciati sempre dagli Houthi. L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Timothy Lenderking, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan al Saud, a Riad. Durante l’incontro sono stati discussi gli sviluppi riguardanti lo Yemen e sono stati esaminati gli sforzi congiunti per sostenere una soluzione politica alla crisi. Lenderking è stato nominato la scorsa settimana dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, inviato speciale nel tentativo di rafforzare la diplomazia statunitense e cercare di porre fine alla guerra che ha creato quella che le Nazioni Unite chiamano la più grande crisi umanitaria del mondo. (segue) (Nys)