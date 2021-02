Yemen: Usa esortano ribelli Houthi a interrompere "azioni aggressive" contro Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita guida una coalizione militare intervenuta nello Yemen nel 2015, sostenendo il governo riconosciuto del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi contro i ribelli sciiti filo iraniano Houthi che occupano la capitale Sana’a dal 2014. La nuova amministrazione a Washington ha anche annunciato la fine del suo sostegno alle operazioni militari a guida saudita nello Yemen. Il 4 febbraio scorso, Biden ha annunciato che la sua amministrazione smetterà di sostenere qualsiasi azione militare “offensiva” in Yemen, confermando quanto anticipato dal suo consigliere alla Sicurezza nazionale, Jake Sullivan. La guerra in Yemen "deve finire", ha detto Biden durante la sua prima visita al dipartimento di Stato. “Poniamo fine a tutto il nostro sostegno alle operazioni offensive nello Yemen, compresa le rilevanti vendite di armi", ha aggiunto Biden, precisando però che Washington "continuerà a sostenere l'Arabia Saudita nella difesa della sua sovranità". Gli Usa hanno sostenuto in questi anni sul piano logistico e dell’intelligence le operazioni in Yemen della coalizione militare a guida saudita. Durante i primissimi giorni dall'insediamento di Biden, il dipartimento di Stato aveva annunciato il congelamento e la revisione di tutti i contratti di vendita di armi all’Arabia Saudita e la revisione dell’accordo per la vendita dei caccia multiruolo F-35 agli Emirati Arabi Uniti, entrambi Paesi impegnati nel conflitto in Yemen. (Nys)