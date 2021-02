Imprese: Unicredit, al 31 dicembre dividendi per 400 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2020 Unicredit registra dividendi per 400 milioni di euro, con un calo del 34,8 per cento su base annuale dovuto alla riduzione delle partecipazioni non strategiche. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, le commissioni si attestano a 6 miliardi di euro con un calo del 5,2 per cento e sono così suddivise: commissioni di investimenti per 2,2 miliardi, in calo del 4,5 per cento su base annuale per effetto delle minori commissioni di gestione e di performance; commissioni su finanziamenti per 1,6 miliardi, in calo del 4,7 per cento a fronte della diminuzione dell’attività di vendita di prodotti assicurativi in Italia e nella Cee; commissioni da servizi transazionali per 2,1 miliardi, in calo del 6,3 per cento. Si attestano poi a 1,4 miliardi i proventi da attività di negoziazione, con un calo del 15,4 per cento a fronte della minore attività da clientela. (Com)