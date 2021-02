Germania: blocco generale anti-Covid prorogato al 7 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore dal 16 dicembre scorso al 14 febbraio, il blocco generale attuato in Germania per il contenimento della pandemia di coronavirus è stato prorogato al 7 marzo. È quanto dichiarato dalla cancelleria tedesca Angela Merkel, durante la conferenza stampa al termine dei colloqui telematici con i primi ministri dei Laender. Tutte le restrizioni anticontagio in vigore vengono, dunque, estese. Tuttavia, barbieri e parrucchieri potranno riaprire dal primo marzo nel rispetto di rigorose norme d'igiene. La decisione sulla ripresa delle attività di asili e scuole spetterà ai Laender. L'ulteriore allentamento del lockdown sarà possibile con un'incidenza settimanale dei contagi stabilmente inferiore a 35 nuovi casi su 100 mila abitanti. Potranno riaprire musei, negozi e fornitori di servizi per la cura del corpo. (Geb)