Imprese: Unicredit, azzeramento portafoglio non core confermato nel 2021

- Al 31 dicembre 2020 Unicredit registra un rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale crediti lordi al 4,5 per cento: il completo azzeramento del portafoglio non core è confermato per il 2021 con cessioni per 3,4 miliardi nel 2020. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, la banca registra un Cet1 ratio pro forma fully loaded pari al 15,08 per cento, e un elevato liquidity coverage ratio al 178 per cento. Il Cet1 Mda buffer pro forma fully loaded si attesta a 605 punti base con un rialzo di 67 su base trimestrale, ampiamente sopra il target di 200-250. (Com)