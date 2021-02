Imprese: Mustier (Unicredit), ben posizionati per affrontare futuro con fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit è ben posizionata per affrontare il futuro con fiducia: continueremo a sostenere i clienti e le comunità in cui siamo presenti. Così l’amministratore delegato della banca, Jean Pierre Mustier, aprendo la conferenza stampa di presentazione dei risultati consolidati al 31 dicembre 2020, approvati dal consiglio di amministrazione. “Domani sarà il mio ultimo giorno in carica come amministratore delegato, e voglio cogliere l’occasione per dare il benvenuto ad Andrea Orcel che entrerà dopo l’assemblea di aprile: credo abbia tutte le carte in regola per portare Unicredit avanti nel suo percorso”, ha detto, sottolineando come la banca abbia rafforzato il customer service, la transizione digitale e la sicurezza delle sue persone nel corso dell’ultimo esercizio. (Ems)