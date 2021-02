© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit si aspetta per il 2021 un utile netto sottostante superiore ai tre miliardi di euro, con ricavi e costi in linea con la guidance precedente fatto salvo l’impatto potenziale dell’evoluzione della pandemia sull’attività della clientela e sulla stabilizzazione dei tassi di mercato. Lo si apprende dalla nota diffusa a seguito dell’approvazione dei risultati consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2020. (Com)