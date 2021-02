Usa: presidente Fed Powell, ancora lontani da mercato del lavoro solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono ancora "molto lontani” dall’avere “un mercato del lavoro solido”. Lo ha evidenziato Jerome Powell, presidente della Federal Reserve (Fed), parlando nel corso di un webinar dell'Economic Club di New York. Durante il suo intervento,Powell ha sottolineato che la sola politica monetaria non è sufficiente a raggiungere l’obiettivo della massima occupazione. A fine gennaio, lo stesso Powell aveva puntualizzato che negli Stati Uniti circa 9 milioni di persone sono senza lavoro, dopo averlo perso a seguito della pandemia di Covid-19 e delle conseguenti chiusure per contenerne la diffusione. Si tratta, ha spiegato il capo dell’istituto bancario, di un livello analogo al picco di disoccupazione toccato durante la crisi del 2009. Powell, durante il suo primo intervento sotto l’amministrazione del presidente Joe Biden e con Janet Yellen a capo del dipartimento del Tesoro, ha definito "prematuro" parlare adesso di rimozione delle misure di sostegno monetario all'economia. "Il nostro obiettivo – ha spiegato - è pensare a far tornare al lavoro le persone, a dare all'economia statunitense il supporto di cui ha bisogno”.(Nys)