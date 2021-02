Imprese: Unicredit, nel 2021 agli azionisti sarà corrisposto un totale di 1,1 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 la distribuzione ordinaria del capitale sarà conforme alla raccomandazione sui dividendi pubblicata dalla Bce il 15 dicembre 2020, che per Unicredit limita la distribuzione a 447 milioni fino al 30 settembre 2021: all’assemblea degli azionisti sarà quindi sottoposta una proposta di payout ordinario di 268 milioni in dividendi in contanti e 179 milioni in riacquisti di azioni proprie. Lo si apprende dalla nota diffusa dalla banca a seguito dell’approvazione dei risultati consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2020. Per il 2021, prosegue la nota, è prevista la distribuzione straordinaria di capitale pari a 652 milioni di euro, interamente sotto forma di riacquisti di azioni proprie: la proposta sarà sottoposta all’assemblea degli azionisti nell’aprile 2021 con attuazione dopo il primo ottobre. Combinando queste distribuzioni ordinaria e straordinaria, spiega la banca, agli azionisti sarà corrisposto nel 2021 un importo totale pari a 1,1 miliardi, costituito da riacquisti di azioni proprie per 800 milioni e dividendi in contanti per 300 milioni: i dividendi in contanti sono soggetti all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, mentre entrambi i riacquisti di azioni proprie sono soggetti all’approvazione dell’assemblea. (Com)