Governo: M5s, con ministero Transizione ecologica tuteliamo ambiente e salute pubblica

- Le deputate Marialucia Lorefice e Gilda Sportiello, presidente e capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali e Sanità della Camera, osservano che "la pandemia ha mostrato, ancora una volta, quanto la tutela dell’ambiente e della salute pubblica siano fondamentali e strettamente correlati. La proposta del Garante del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, di istituire un ministero per la Transizione ecologica, rappresenta proprio quella spinta necessaria per mettere in campo delle politiche di sviluppo sinergiche tra ambiente, salute e territorio". Le due parlamentari aggiungono in una nota: "Un lavoro che il Movimento cinque stelle ha già avviato anche con il Recovery plan, attraverso la realizzazione di un Piano di riforme e di investimenti volto all’istituzione della rete 'Sistema nazionale di prevenzione salute-ambiente-clima'. Da sempre sottolineiamo quanto sia importante il rapporto tra questi fattori, perché non c’è salute se non consideriamo la tutela dell’ambiente come una priorità. Proseguiamo con questo obiettivo - concludono le esponenti del M5s -, rafforzare la sinergia tra cura dell’ambiente e tutela della salute pubblica". (Com)