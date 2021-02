Imprese: Uilca, ok accordo per cessione rami d’azienda Gruppo Intesa Sanpaolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato raggiunto un accordo sulle ricadute della cessione di 26 filiali e 9 punti operativi, per un totale di 148 lavoratrici e lavoratori, compresi nel ramo d'azienda trasferito da Ubi Banca a Banca Popolare Puglia e Basilicata (Bppb), secondo il percorso dettato dall’Antitrust. Lo scrive la Uilca in una nota, sottolineando che l’intesa è stata costruita avendo a riferimento l’accordo del 30 dicembre 2020 per la cessione di filiali al gruppo Bper, al fine di garantire equità dei trattamenti al personale ceduto alle due banche. “L’accordo prevede il mantenimento nel tempo di importanti garanzie economiche e normative per il personale ceduto quali: l'intero trattamento economico individuale; il contributo alla previdenza complementare e all'assistenza sanitaria integrativa; il mantenimento delle previsioni collettive presenti nel gruppo Ubi Banca fino al 28 febbraio 2022”, spiega il sindacato, aggiungendo che sarà avviato un confronto, entro gennaio 2022, per negoziare un percorso di armonizzazione complessivo dei trattamenti economici e normativi, nell’ambito del rinnovo della contrattazione di secondo livello per il personale di Bppb. “Particolare attenzione è stata prestata alla parte sociale: salvaguardati i part time e il loro rinnovo automatico di 24 mesi; ottenute anche ampie garanzie in tema di tutela occupazionale, con l’esclusione di ipotesi di esternalizzazione e garanzie in termini di pieno impiego di tutto il personale e di formazione; ribadito infine l'impegno alle assunzioni in misura non inferiore al 50% in sostituzione del personale ceduto che andrà in esodo”, prosegue il sindacato. (segue) (Com)