Etiopia: Rocca (Croce Rossa) in visita nel Tigrè, rischio crescente malnutrizione

- Il presidente della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc) e della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca, si è detto "molto preoccupato" per le condizioni umanitarie in cui vivono gli abitanti della regione etiope del Tigrè e ha avvertito del rischio di una crescente malnutrizione, chiedendo aiuti aggiuntivi. Nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi ad Addis Abeba al termine di una missione nella capitale del Tigrè, Macallè, Rocca ha lanciato un appello per i più bisognosi di aiuto, ovvero i bambini, le loro madri e gli anziani, sottolineando che gli ospedali della regione mancano di forniture mediche di base. In precedenza il presidente della Società della Croce Rossa etiope, Abera Tola, aveva denunciato che l'80 per cento della regione del Tigrè è tagliata fuori dall'assistenza umanitaria e decine di migliaia di persone rischiano per questo di morire di fame. “L'80 per cento del Tigrè è irraggiungibile in questo preciso momento”, ha detto Tola, aggiungendo che alcune morti per fame sono già state segnalate e che le cifre potrebbero aumentare velocemente. “Il numero oggi potrebbe essere uno, due o tre, ma sai che dopo un mese significa migliaia. Dopo due mesi saranno decine di migliaia”, ha detto il capo della Croce rossa etiope, aggiungendo che l'accesso agli aiuti è rimasto in gran parte limitato alle strade principali a nord e sud di Macallè (la capitale regionale), escludendo la maggior parte delle aree rurali della regione. Tola ha quindi riferito che i civili sfollati che sono riusciti a raggiungere i campi allestiti nelle città del Tigrè sono “emaciati”. “Vedi la loro pelle davvero sulle loro ossa. Non vedi alcun cibo nel loro corpo. A volte è anche molto difficile aiutarli senza un qualche tipo di alimenti ad alto valore nutritivo”, ha detto. La Società della Croce Rossa etiope stima attualmente che circa 3,8 milioni, dei circa sei milioni di abitanti del Tigrè, abbiano bisogno di assistenza umanitaria, rispetto a una stima precedente di 2,4 milioni. Il governo sta lavorando con le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali per garantire gli aiuti in base alle condizioni di sicurezza, ha concluso. (Res)