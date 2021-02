Foibe: Castaldo (M5s), atrocità che non deve essere dimenticata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'atrocità delle Foibe non deve essere dimenticata. Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s). "Per troppi anni il massacro delle Foibe è stato una tragedia trascurata, dimenticata o, peggio ancora, volutamente occultata dalla storia del nostro Paese. È nostro dovere ricordare, proprio per avere rispetto dei nostri connazionali, vittime innocenti di questa immane tragedia. Il ricordo porta sempre al rispetto, che conduce inevitabilmente a un beneficio collettivo", ha dichiarato. "Le prime iniziative di leale collaborazione raggiunte negli anni recenti da Croazia, Italia e Slovenia, dimostrano come si possa superare un passato drammatico in favore di un futuro positivo. A tal proposito, accolgo con enorme favore la scelta di fare di Gorizia e Nova Gorica, congiuntamente, capitale della cultura europea 2025", ha aggiunto. "L'atrocità con cui è avvenuto quel massacro non deve essere dimenticata, poiché i danni prodotti dal negazionismo si ripercuotono nella cultura della vita di ognuno di noi: l'unico antidoto per combatterli è proprio il ricordo e lo studio della Storia. Onoriamo e rispettiamo la memoria delle sofferenze degli esuli e delle vittime delle Foibe: possiate finalmente riposare in pace", ha concluso. (Beb)