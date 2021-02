Argentina: Covid, in arrivo da Mosca altre 400 mila dosi vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha confermato per oggi la partenza di un nuovo volo speciale con destinazione Mosca per l'approvvigionamento di altre 400 mila dosi del vaccino Sputnik V. Ad annunciarlo è stato il presidente della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas, Pablo Ceriani, attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter. "Vogliamo annunciare che è confermata per oggi la partenza del volo AR1064 con destinazione Russia por portare (in Argentina) altre dosi del vaccino Sputnik V", ha scritto Ceriani. Si tratta del quarto volo speciale della compagnia. L'Argentina ha ricevuto finora 820 mila dosi dello Sputnik V, delle quali 300 mila sono arrivate a dicembre con un primo volo speciale, e 520 mila a gennaio grazie ad altre due missioni. (segue) (Abu)