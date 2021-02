Roma: Pacetti (M5s), Pedica critica funivia, forse non conosce altre città del mondo che la hanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Pedica, esponente del Partito democratico e presidente di Cantiere democratico "come lo immaginate? - chiede in un post il capogruppo del M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti -. Uno con il caschetto e le scarpe anti infortunistica lieto dei cantieri che ci sono a Roma e in tutto il resto d’Italia? Purtroppo no - spiega Pacetti -. Oggi Pedica ha criticato la nostra amministrazione per il progetto della funivia Battistini-Casalotti. Certo che questo Cantiere democratico deve avergli proprio dato alla testa visto che non riesce nemmeno a vedere quante strade sono state rifatte a Roma. Vorrei spiegare a Pedica che: a Berlino c’è una funivia, a Londra c’è una funivia, a Lisbona c’è una funivia. L’elenco è lungo ed arriva fino a Hong Kong passando per Medellin in Colombia. A questo Cantiere democratico’ - conclude Pacetti - non solo mancano i cantieri ma anche l’apertura mentale che tanto serve alla democrazia". (Rer)