Ue-Bahrein: incontro Borrell-Al Zayani, firmato accordo su commercio, energia e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato, oggi, a Bruxelles, il ministro degli Affari esteri del Regno del Bahrein, Abdullatif bin Rashid al Zayani, con il quale ha discusso i modi per rafforzare le relazioni bilaterali tra l'Unione europea e il Bahrein in aree di reciproco interesse. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che, in questo contesto, Borrell e Al Zayani hanno firmato un accordo di cooperazione tra il Seae e il Ministero degli Affari esteri del Regno del Bahrein che fornisce un quadro istituzionale per il dialogo politico e la cooperazione in settori quali il commercio, la ricerca e l'innovazione, l'energia pulita e le energie rinnovabili. Entrambe le parti sono desiderose di tenere la prima riunione degli alti funzionari Ue-Bahrein entro la fine dell'anno, in cui verranno ulteriormente esplorate le possibilità di cooperazione bilaterale, anche a sostegno degli sforzi di diversificazione economica del Bahrein. (segue) (Beb)