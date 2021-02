Ue-Bahrein: incontro Borrell-Al Zayani, firmato accordo su commercio, energia e ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata sottolineata l'importanza dei diritti umani nelle relazioni bilaterali, e il quinto round del gruppo di lavoro sui diritti umani che si terrà a breve offre un'altra opportunità per impegnarsi in questo campo. La riunione odierna ha anche offerto l'opportunità di discutere gli ultimi sviluppi nella regione. Borrell e Al Zayani hanno accolto con favore i recenti progressi nella normalizzazione delle relazioni tra i membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, nonché con Israele e hanno espresso la speranza che questi sviluppi positivi creino uno slancio verso la riduzione dell'escalation, il dialogo e il rafforzamento della fiducia nel Golfo e il processo di pace in Medio Oriente. (Beb)