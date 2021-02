Lombardia: Carretta (Azione), bene riapertura impianti sciistici, ora serve piano di ripristino economia montana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale di Azione, Niccolò Carretta, commenta in una nota l'ordinanza regionale sulla riapertura degli impianti di sci: "Sono sinceramente felice di questa nuova decisione di Regione Lombardia presa con il consulto del Ministero della Salute, ma devo dire che con le misure che entreranno in vigore e con dati in miglioramento, soprattutto nelle scorse settimane, avremmo forse potuto anticipare di qualche giorno la riapertura, poiché sappiamo tutti che l'economia di montagna, soprattutto in regime contingentato, ha e avrà bisogno di molti fine settimana per salvare la stagione". "Ora - conclude Carretta - è importante trovare le energie rimaste e metterle in circolo per creare un serio piano di ripristino dell'economia delle nostre montagne, partendo dalle infrastrutture necessarie e passando dal turismo in ogni stagione, nella speranza che le nuove varianti non comportino misure più restrittive".(Com)