Roma 2021: partiti accelerano su elezioni Campidoglio, contro Raggi in pole Gualtieri e Abodi

- I partiti romani accelerano sulla corsa al Campidoglio. Ancora non è stato deciso dal ministero dell'Interno se il voto per le elezioni amministrative di Roma si terrà a giugno o in autunno, tuttavia in queste ore - in attesa che si definiscano i nuovi equilibri di governo - si vanno a delineare meglio i profili dei possibili candidati delle due grandi coalizioni, centrodestra e centrosinistra, che sfideranno la sindaca uscente Virginia Raggi. Nel centrodestra prende sempre più forma l'ipotesi di Andrea Abodi, presidente dell'Istituto di credito sportivo e consigliere di Abi, che oggi interpellato da "Agenzia Nova", non ha escluso di poter accogliere l'invito della coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. "Al momento ho ancora bisogno di qualche giorno - ha detto Abodi -. Se lo sto considerando? Certamente, è una scelta importante e va valutata bene". Abodi piace molto negli ambienti di Fd'I che ha l'ultima parola sul candidato per Roma ed è ritenuto un manager competente nella Lega, dove però si teme che abbia poca visibilità e conoscenza della città. "Bisognerà farlo conoscere, ma c'è tempo", dicono nel partito di Giorgia Meloni. (segue) (Rer)